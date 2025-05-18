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Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele raflara yansıyor

İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, sebze ve yumurta fiyatlarında son dönemde yüzde 50'ye varan düşüşlerin yaşandığını açıkladı. Mevsimsel bolluk, ihracatın yavaşlaması ve talepteki daralma fiyatları aşağı çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 20:33, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 20:35
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Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele raflara yansıyor

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan düşüşü değerlendirdi. Çarşı ve pazarda yaşanan fiyat düşüşlerinin aynı oranda perakende raflarına da yansıdığını belirten Güzeldere, özellikle sebze ve yumurta fiyatlarında bu düşüşün gözlemlenebileceğini ifade etti. Domates hariç, sebze fiyatlarında hissedilir ölçekte bir düşüş yaşandığını vurguladı.

Raflardaki Fiyat Düşüşleri

Güzeldere, enflasyonda yaşanan düşüşün raflarda hissedilebildiğini belirterek, özellikle sebze kategorisinde çarliston, sivri ve köy biber çeşitlerinde, salatalık, patlıcan, kabak, maydanoz, roka ve kıvırcık gibi yeşilliklerde, kavun ve yumurta gibi ihracatı azalan ürünlerde bu düşüşlerin görüldüğünü söyledi.

Fiyat Farklılığında Yüzde 50 Düşüş

Son bir haftada fiyat düşüşlerinin düzeyine ilişkin konuşan Güzeldere, geçen hafta ile bu hafta arasında fiyat farklılığında yüzde 50 oranında bir düşüş yaşandığını belirtti. 30'luk medium boy yumurta geçen ay 195 lira bandında seyrederken, bu hafta 110 ila 130 lira bandında seyrettiği gözlendi. Birçok kalem üründe ortalama yüzde 50 oranında bir düşüş olduğu ifade edildi.

Düşüşün Nedenleri

  • Mevsimin etkisi ve havaların ısınması ile sebzelerin bollaşması
  • İhracatın yavaşlaması
  • Talepteki daralmalar
  • Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye katkı sağlayan gelişmeler
  • Un ve bakliyat gibi ürünlerde geçen yılki stokların eritilmesiyle fiyatların stabil seyretmesi

Fiyatların Düşmesi Sevindirici

Bendevi Palandöken, üretimde sera ortamından açık üretim ortamına geçilen bir dönemin yaşandığını ve bunun fiyatlardaki düşüşte etkili olduğunu belirtti. Fiyatların düşmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu ancak bu düşüşün kontrollü olması gerektiğini dile getirdi.

Üretim ve Arzın Etkisi

Yüksel Tavşan, ürünün bol olduğu ortamlarda fiyatların da düştüğüne dikkat çekerek, sebze ve meyve fiyatlarının üretimle ilişkili olduğunu vurguladı. Olmayan ürün fiyatlanırken, olan ürünün fiyatı düşer; bugün de bunun etkisinin açıkça görüldüğünü ifade etti.

İbrahim Afyon, son dönemde çeşitli nedenlerle ürün arzının talebin üzerine çıktığını belirtti. Kışın yüksek olan fiyatların, havaların ısınması, eksilen üretim kapasitesinin tekrar eski seviyesine gelmesi ve ihracata yönelmesi gereken ürünün iç piyasaya yönelmesi gibi nedenlerle normalin altına indiğini söyledi.


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