Muslera penaltıdan gol attı! Galatasaray'da tarihi an

Trendyol Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Galatasaray, kazandığı penaltıda sürpriz bir ismi topun başına gönderdi. Normalde kalesindeki kurtarışlarıyla bilinen Fernando Muslera, bu kez hücumda sahneye çıktı. Penaltı vuruşu için topun başına geçen deneyimli kaleci, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu an, hem takım arkadaşları hem de taraftarlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Muslera'nın penaltıdan attığı gol, karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından biri oldu.

Fernando Muslera'nın Penaltı Golü

Galatasaray , penaltı kazandı.

, penaltı kazandı. Topun başına kaleci Fernando Muslera geçti.

geçti. Muslera, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu gol, taraftarlar ve takım arkadaşları tarafından büyük sevinçle karşılandı.



