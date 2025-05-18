Okan Buruk'tan Mourinho'ya laptoplu gönderme!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçında alınan galibiyetin ardından dikkat çeken bir harekete imza attı. Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan etti. Bu önemli galibiyetin ardından Okan Buruk, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Okan Buruk'tan Laptop Göndermesi

Okan Buruk, 5 yıldızlı Galatasaray logosunun yer aldığı laptop'u yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu. Bu hareket, Mourinho'nun sezonun ilk yarısında Antalyaspor maçında yaptığı benzer bir hareketi akıllara getirdi.

Jose Mourinho'nun Antalyaspor Maçındaki Hareketi

Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında bir pozisyonda verilen karara sinirlenmişti.

Yayıncı kuruluşun kamerasının önüne pozisyonun olduğu görseli koyarak tepkisini göstermişti.

Okan Buruk'un bu hareketi, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlarken rakiplerine de göndermede bulunması açısından büyük ilgi gördü.



