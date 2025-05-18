Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-1 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini 32. dakikada En-Nesyri ve 84. dakikada Dzeko kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise 90+4'te Umur Meraş tarafından atıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 81'e yükseltirken, Eyüpspor 50 puanda kaldı.

Süper Lig'de Gelecek Hafta

Fenerbahçe , Hatayspor deplasmanına konuk olacak.

, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Eyüpspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Tribünlerde Protesto ve Tezahüratlar

Mücadele, tribünlerden yükselen "Yönetim istifa" sesleriyle oynandı. Isınma bölümünden itibaren başlayan protestolar, ilk dakikalardan son dakikaya kadar sürdü ve futbolcular ıslıklandı. Tribünlerden istifa seslerinin yanı sıra "Aziz Yıldırım" tezahüratları da dikkat çekti.



