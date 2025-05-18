Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Gain Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Alanyaspor'un golünü 40. dakikada Hwang atarken, Beşiktaş'ın golünü ise 70. dakikada Rafa Silva kaydetti. Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 39'a yükselterek kümede kalma umutlarını ileriki haftalara taşıdı. Beşiktaş ise puanını 59'a yükseltti ancak 60 puana ulaşan Samsunspor'un gerisinde kalarak 4. sırada yer aldı.

Maçın Golleri

40. dakika: Hwang (Alanyaspor)

Hwang (Alanyaspor) 70. dakika: Rafa Silva (Beşiktaş)

Puan Durumu ve Takımların Son Durumu

Alanyaspor: 39 puan ile kümede kalma umutlarını sürdürdü.

39 puan ile kümede kalma umutlarını sürdürdü. Beşiktaş: 59 puan ile 4. sırada yer aldı.

59 puan ile 4. sırada yer aldı. Samsunspor: 60 puan ile Beşiktaş'ın önünde yer aldı.



