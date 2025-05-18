Okan Buruk: Hedefim 4 şampiyonluk yaşamak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bu önemli galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk, duygularını ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Buruk, oyuncularıyla ve camiayla gurur duyduğunu belirterek, gelecek sezon için de şampiyonluk hedeflediklerini vurguladı.

Okan Buruk'un Açıklamaları

"İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken."

"5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak."

"Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun."

"Hedefimiz gelecek sezon yine şampiyon olmak!"

"Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak."



