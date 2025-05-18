Fatih Terim: Göğsümü gere gere izledim

Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, üst üste 3, toplamda ise 25'inci şampiyonluğunu ilan etti.

Bu önemli başarı, sarı-kırmızılı camiada büyük bir sevinçle karşılandı. Galatasaray'ın elde ettiği bu şampiyonluk, kulüp tarihinde yeni bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Taraftarlar ve kulüp çalışanları, bu başarıyı doyasıya kutladı.

Fatih Terim'den Galatasaray'a Tebrik Mesajı

Fatih Terim, maç sonrası sosyal medya hesabından Galatasaray'ı tebrik eden bir mesaj yayımladı. Terim yaptığı açıklamada, "Galatasaray, şampiyonluğu da 5'inci yıldızı da hak etmiştir." ifadelerini kullandı. Sezon boyunca gururla izlediği tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarı tebrik etti.

Fatih Terim'in Açıklamasından Öne Çıkanlar

25'inci şampiyonluk ve armaya işlenecek beşinci yıldız vurgulandı.

ve armaya işlenecek vurgulandı. Tüm oyuncular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına teşekkür edildi.

Milyonlarca taraftarın başarının bir parçası olduğu belirtildi.

"Camiamıza hayırlı olsun" sözleriyle mesajını tamamladı.

Galatasaray camiası, bu tarihi başarıyı uzun süre hafızalarda tutacak ve beşinci yıldızın gururunu yaşayacak.



