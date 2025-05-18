Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 22:20, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 22:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.