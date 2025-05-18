Mourinho: Taraftar olsam ben de maça gelmezdim

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Jose Mourinho, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Maç sonrası değerlendirmelerinde, stattaki atmosferin değiştiğine dikkat çekti ve taraftarların motivasyonunun düşük olmasını normal karşıladığını belirtti. Ayrıca, yönetim seçim kararıyla ilgili de görüşlerini paylaştı.

Jose Mourinho'nun Maç Sonu Açıklamaları

"Taraftar Olsam Ben de Maça Gelmezdim"

"İlk geldiğiniz anda burada çok önemli bir coşku ve destek vardı. Bugün ise çok farklı bir atmosfer vardı. İki anı karşılaştırdığınızda neler söylersiniz?" sorusuna Mourinho şu şekilde yanıt verdi:

"İlk günden beri sorularınızın seviyesi aynı! Stattaki atmosfer değişti, bunu normal karşılıyorum. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz. Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim."

Seçim Sorusu ve Mourinho'nun Yanıtı

"Fenerbahçe'de yönetim seçim kararı açıkladı, ne söyleyeceksiniz?" sorusuna Portekizli teknik adam, "Sezonu en yüksek puanla bitirmek için çalıştık ve kazandık. Bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım." şeklinde cevap verdi.



