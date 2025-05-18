Galatasaraylılar basın toplantısını bastı
Galatasaray, Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Okan Buruk'un basın toplantısında yaşanan eğlenceli kutlama dikkat çekti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 22:59, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 23:00
Galatasaray, 25. şampiyonluğuna ulaşarak Türk futbolunda bir kez daha adını zirveye yazdırdı. Süper Lig'de bitime iki hafta kala Kayserispor'u konuk eden sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı formasına ekledi. Taraftarlar ve camia büyük bir sevinç yaşarken, kutlamalar da gecikmedi.
Klasikleşen Kutlama ve Basın Toplantısı
Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısı düzenledi. Buruk açıklamalarını sürdürürken, Galatasaraylı futbolcular gelenekselleşen şampiyonluk kutlamasını başlattı.
Oyuncular Basın Toplantısını Bastı
- Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı.
- Buruk ve oyuncuları doyasıya eğlenerek şampiyonluğu bir kez daha kutladı.