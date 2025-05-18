Galatasaraylılar basın toplantısını bastı

Galatasaray, 25. şampiyonluğuna ulaşarak Türk futbolunda bir kez daha adını zirveye yazdırdı. Süper Lig'de bitime iki hafta kala Kayserispor'u konuk eden sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı formasına ekledi. Taraftarlar ve camia büyük bir sevinç yaşarken, kutlamalar da gecikmedi.

Klasikleşen Kutlama ve Basın Toplantısı

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısı düzenledi. Buruk açıklamalarını sürdürürken, Galatasaraylı futbolcular gelenekselleşen şampiyonluk kutlamasını başlattı.

Oyuncular Basın Toplantısını Bastı

Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı.

Buruk ve oyuncuları doyasıya eğlenerek şampiyonluğu bir kez daha kutladı.



