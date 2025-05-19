Ege'de 15 Saatte 19 Deprem! Son Sarsıntı Aydın'da
Aydın, İzmir ve Muğla'da gece yarısından bu yana 19 deprem kaydedildi. Son deprem Germencik Hıdırbeyli'de hissedildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 16:47, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 16:47
Aydın, İzmir ve Muğla ile Ege Denizi'nde son 15 saatte 19 deprem meydana geldi. Son deprem saat 15:58'de Germencik Hıdırbeyli'de yaşandı. Ege Bölgesi'nde yaşanan hafif şiddetteki depremlerde herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
Germencik Hıdırbeyli'de Son Deprem
Merkez üssü Germencik Hıdırbeyli Mahallesi olan deprem saat 15:58'de meydana geldi. 3.7 şiddetindeki deprem yüksek katlı binalarda hissedilirken, Aydın il genelinde deprem kaynaklı herhangi bir hasarın olmadığı öğrenildi.
Son 15 Saatte Meydana Gelen Depremler
- Gece saat 00.00'dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, Aydın, Muğla ve İzmir ile Ege Denizi'nde yaklaşık 19 ayrı deprem meydana geldiği belirtildi.