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Ege'de 15 Saatte 19 Deprem! Son Sarsıntı Aydın'da

Aydın, İzmir ve Muğla'da gece yarısından bu yana 19 deprem kaydedildi. Son deprem Germencik Hıdırbeyli'de hissedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 16:47, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 16:47
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Ege'de 15 Saatte 19 Deprem! Son Sarsıntı Aydın'da

Aydın, İzmir ve Muğla ile Ege Denizi'nde son 15 saatte 19 deprem meydana geldi. Son deprem saat 15:58'de Germencik Hıdırbeyli'de yaşandı. Ege Bölgesi'nde yaşanan hafif şiddetteki depremlerde herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Germencik Hıdırbeyli'de Son Deprem

Merkez üssü Germencik Hıdırbeyli Mahallesi olan deprem saat 15:58'de meydana geldi. 3.7 şiddetindeki deprem yüksek katlı binalarda hissedilirken, Aydın il genelinde deprem kaynaklı herhangi bir hasarın olmadığı öğrenildi.

Son 15 Saatte Meydana Gelen Depremler

  • Gece saat 00.00'dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, Aydın, Muğla ve İzmir ile Ege Denizi'nde yaklaşık 19 ayrı deprem meydana geldiği belirtildi.


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