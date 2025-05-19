Ege'de 15 Saatte 19 Deprem! Son Sarsıntı Aydın'da

Aydın, İzmir ve Muğla ile Ege Denizi'nde son 15 saatte 19 deprem meydana geldi. Son deprem saat 15:58'de Germencik Hıdırbeyli'de yaşandı. Ege Bölgesi'nde yaşanan hafif şiddetteki depremlerde herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Germencik Hıdırbeyli'de Son Deprem

Merkez üssü Germencik Hıdırbeyli Mahallesi olan deprem saat 15:58'de meydana geldi. 3.7 şiddetindeki deprem yüksek katlı binalarda hissedilirken, Aydın il genelinde deprem kaynaklı herhangi bir hasarın olmadığı öğrenildi.

Son 15 Saatte Meydana Gelen Depremler

Gece saat 00.00'dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, Aydın, Muğla ve İzmir ile Ege Denizi'nde yaklaşık 19 ayrı deprem meydana geldiği belirtildi.



