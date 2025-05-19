Gıda Fiyatlarında Yüzde 50'ye Varan Düşüş Raflara Yansıdı

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelenin olumlu sonuçları kendini göstermeye başladı. Bu gelişmeler, raflardaki ürün fiyatlarına da yansıdı ve birçok üründe yüzde 50'lik bir düşüş yaşandı. Son dönemde gıda fiyatlarının gerilediği gözlemleniyor. İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzelder, havaların ısınması, meyve ve sebzenin bollaşması ile ihracatın hissedilir ölçüde yavaşlamasının talepte daralmaya yol açtığını ve bunun da enflasyon ile fahiş fiyatla mücadeleye katkı sağladığını belirtti.

Bu gelişmelerin, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarına olumlu yansımaları olduğu ifade ediliyor. Özellikle sebze fiyatlarında, domates hariç olmak üzere, önemli oranlarda düşüşler gözlemleniyor.

Ürün Fiyatlarında Düşüşler

Birçok kalem üründe ortalama yüzde 50 oranında bir düşüş yaşandı.

yaşandı. Domates hariç , sebze fiyatlarında bu düşüşler net şekilde görülebiliyor.

, sebze fiyatlarında bu düşüşler net şekilde görülebiliyor. 30'luk orta boy yumurta, geçen ay 195 lira bandında seyrederken, şimdi 110 ile 130 lira arasında satılıyor.

Fiyat Düşüşlerinin Sebepleri

Havaların ısınması

Meyve ve sebzenin bollaşması

İhracatın yavaşlaması

Talepteki daralmalar

Bütün bu gelişmeler, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Tüketiciler, özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanan bu fiyat düşüşlerinden memnuniyet duyuyor.