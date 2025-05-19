Meteoroloji uyardı: İl il hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise toz taşınımı bekleniyor. 19 Mayıs Pazartesi günü için bölge bölge hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır. Türkiye genelinde bahar havası etkisini gösterirken, bazı bölgelerde yağışlar devam edecek. Özellikle kuzeydoğu kesimlerde yağışlara dikkat edilmesi öneriliyor.

Marmara Bölgesi

BALIKESİR 26°C: Parçalı ve az bulutlu

26°C: Parçalı ve az bulutlu EDİRNE 25°C: Parçalı ve az bulutlu

25°C: Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 21°C: Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

DENİZLİ 29°C: Parçalı ve az bulutlu

29°C: Parçalı ve az bulutlu İZMİR 26°C: Parçalı ve az bulutlu

26°C: Parçalı ve az bulutlu MUĞLA 26°C: Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

ADANA 29°C: Parçalı ve az bulutlu

29°C: Parçalı ve az bulutlu ANTALYA 29°C: Parçalı ve az bulutlu

29°C: Parçalı ve az bulutlu HATAY 27°C: Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

ANKARA 22°C: Parçalı ve az bulutlu

22°C: Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR 25°C: Parçalı ve az bulutlu

25°C: Parçalı ve az bulutlu KONYA 26°C: Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

BOLU 21°C: Parçalı ve az bulutlu

21°C: Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU 21°C: Parçalı ve az bulutlu

21°C: Parçalı ve az bulutlu SİNOP 20°C: Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

AMASYA 26°C: Parçalı bulutlu

26°C: Parçalı bulutlu ARTVİN 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN 19°C: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

ERZURUM 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 29°C: Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

DİYARBAKIR 32°C: Parçalı ve az bulutlu

32°C: Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP 29°C: Parçalı ve az bulutlu

29°C: Parçalı ve az bulutlu MARDİN 29°C: Parçalı ve az bulutlu

Bölgesel hava durumu tahminlerine göre, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.