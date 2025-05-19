Kapadokya'da 19 Mayıs'ta Balonlar Türk Bayraklarıyla Havalandı

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gökyüzünde anlamlı bir görüntü oluşturdu. Balonların sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında ekipler, uçuş için balonları hazırladı ve turistler sepetlere alındıktan sonra balonlar bölge semalarına yükseldi. Bu özel uçuş, Kapadokya'nın eşsiz manzarasıyla birleşerek unutulmaz bir deneyim sundu.

Kapadokya'da Bayram Coşkusu

Balon pilotu Bilge Ezel, balonlara asılan bayraklarla gökyüzünü süslediklerini belirtti. "Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı önemli bir gün. Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile havalanıyor. Kapadokya dünyadan en önemli sıcak hava balon merkezidir. Dünyadan birçok yer Kapadokya'yı izlerken biz de bayramın tüm dünyada kutlanmasına vesile oluyoruz. Başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.