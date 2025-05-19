Diyarbakır Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 19 Tutuklama

Diyarbakır merkezli olarak gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, suç örgütüne yönelik önemli bir başarıya imza atıldı. Toplamda 5 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, 32 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 19'u tutuklandı. Operasyon, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi. Suç örgütünün liderliğini Ş.T'nin yaptığı tespit edildi.

Operasyonun Detayları

Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi ile birlikte İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük 'te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

'te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 10 ruhsatsız tabanca , 2 kuru sıkı tabanca , 4 yivsiz av tüfeği , çok sayıda farklı çapta fişek, 5 kilo 600 gram esrar ve 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

, , , çok sayıda farklı çapta fişek, ve ele geçirildi. 32 şüpheli gözaltına alındı.

Suçlamalar ve Yasal İşlemler

"Uyuşturucu ticareti"

"Tasarlayarak adam öldürme"

"Nitelikli yağma"

"6136 Sayılı Kanuna muhalefet"

"Kasten yaralama"

"Tefecilik"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun, bölgede suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulandı.