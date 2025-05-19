Çorum'da mantardan zehirlenen çocuklar yoğun bakıma kaldırıldı
Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 3 çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 08:16, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 08:50
Mecitözü ilçesi ve merkeze bağlı Türkler köyünde doğadan toplanan mantarları yiyen E.A. (17), B.S.D. (7) ve İ.D. (2), bulantı ve kusma şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
ZEHİRLENEN ÇOCUKLAR YOĞUN BAKIMA SEVK EDİLDİ
Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.