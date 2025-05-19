Çorum'da mantardan zehirlenen çocuklar yoğun bakıma kaldırıldı

Mecitözü ilçesi ve merkeze bağlı Türkler köyünde doğadan toplanan mantarları yiyen E.A. (17), B.S.D. (7) ve İ.D. (2), bulantı ve kusma şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ZEHİRLENEN ÇOCUKLAR YOĞUN BAKIMA SEVK EDİLDİ

Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.