iki arkadaş husumetlileri tarafından bıçaklandı!

Hasan K. ve arkadaşı İbrahim Ç. Celilkırı köyü yolunda bulunan açık alanda önceden husumetli oldukları Metehan Y. (17), Mert S. (17) ve Okan K. (17) ile karşılaştı.

İKİSİ DE BIÇAKLANDI

İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan K. ve arkadaşı İbrahim Ç. vücutlarına isabet eden bıçak darbeleri ile yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden yaralılar, tedavi altına alındı.