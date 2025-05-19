Başıboş Köpekler Çocuğa Saldırdı: Korku Dolu Anlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, başıboş köpek sürüsü bir çocuğa saldırdı. Koşarak köpeklerden kaçan çocuk, büyük bir korku yaşadı ve bu anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri, sokakta yürüyen çocuğa saldırdı. Kaçmaya çalışan çocuğu, apartmanın balkonundan bağıran bir vatandaş kurtardı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olayın Detayları

Yer: İnegöl ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi

İnegöl ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Olay: Başıboş köpek sürüsünün çocuğa saldırması

Başıboş köpek sürüsünün çocuğa saldırması Kurtarma: Apartman balkonundan bağıran vatandaşın müdahalesi

Apartman balkonundan bağıran vatandaşın müdahalesi Kamera Kaydı: O anların amatör kameraya yansıması

Vatandaşların Duyarlılığı

Olay sırasında çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde çocuk daha fazla zarar görmeden kurtarıldı. Bu tür olaylar, başıboş sokak hayvanlarının kontrol altına alınmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.