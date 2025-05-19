Başıboş Köpekler Çocuğa Saldırdı: Korku Dolu Anlar
İnegöl'de başıboş köpek sürüsü bir çocuğa saldırdı. Korku dolu anlar amatör kameraya yansıdı. Vatandaşın müdahalesiyle çocuk kurtuldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 09:15, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 10:20
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, başıboş köpek sürüsü bir çocuğa saldırdı. Koşarak köpeklerden kaçan çocuk, büyük bir korku yaşadı ve bu anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri, sokakta yürüyen çocuğa saldırdı. Kaçmaya çalışan çocuğu, apartmanın balkonundan bağıran bir vatandaş kurtardı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Olayın Detayları
- Yer: İnegöl ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi
- Olay: Başıboş köpek sürüsünün çocuğa saldırması
- Kurtarma: Apartman balkonundan bağıran vatandaşın müdahalesi
- Kamera Kaydı: O anların amatör kameraya yansıması
Vatandaşların Duyarlılığı
Olay sırasında çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde çocuk daha fazla zarar görmeden kurtarıldı. Bu tür olaylar, başıboş sokak hayvanlarının kontrol altına alınmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.