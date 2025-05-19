TCMB Enflasyon Raporu Perşembe Açıklanıyor
TCMB, yılın ikinci enflasyon raporunu perşembe günü açıklayacak. Yıl sonu ve gelecek iki yıla ilişkin tahminler kamuoyuyla paylaşılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 10:18, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 10:19
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu perşembe günü açıklayacak. Banka, yıl sonu ve sonraki iki yıla ilişkin enflasyon tahminlerini kamuoyu ile paylaşacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Karahan, bankanın yıl sonu ve sonraki iki yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak. Sunumda küresel ekonomideki son durum ve yurt içindeki enflasyon gelişmeleri de önemli yer tutacak.
Enflasyon Tahminleri ve Hedefler
- Yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenmişti.
- Gelecek yıl için enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde korunmuştu.
- Enflasyon hedefinin 2027 yıl sonunda ise yüzde 8'e gerilemesi öngörülmüştü.