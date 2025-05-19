TCMB Enflasyon Raporu Perşembe Açıklanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu perşembe günü açıklayacak. Banka, yıl sonu ve sonraki iki yıla ilişkin enflasyon tahminlerini kamuoyu ile paylaşacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Karahan, bankanın yıl sonu ve sonraki iki yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak. Sunumda küresel ekonomideki son durum ve yurt içindeki enflasyon gelişmeleri de önemli yer tutacak.

Enflasyon Tahminleri ve Hedefler