Fahrettin Altun'dan 19 Mayıs Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "19 Mayıs 1919, milletimizin istiklal ve istikbal kararlılığını tarih sahnesine yeniden nakşettiği gündür. 19 Mayıs, milletimizin geleceğini taşıyacak iradenin daima diri tutulması çağrısıdır" ifadelerini kullandı. Altun, 19 Mayıs'ın yalnızca bir tarih olmadığını, aynı zamanda milletin bağımsızlık tutkusunun ve vatan sevgisinin düşman işgaline karşı direnişe dönüştüğü kutlu bir başlangıç olduğunu vurguladı. Bu anlamlı günün gençliğe emanet edildiğini ve yeni kuşaklar için bir sorumluluk ve bilinç vesilesi kılındığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve Gençliğin Rolü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuna işaret eden Altun, gençlerin ilim, irfan, ahlak ve adanmışlıkla bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancının tam olduğunu ifade etti. Her alanda önemli başarılara imza atan gençliğin, milletin en büyük imkanı ve en güçlü teminatı olduğunu vurguladı.

Türkiye , gençleriyle yükselecek.

, gençleriyle yükselecek. Adaletin, merhametin ve hakkaniyetin küresel sesi olmaya devam edecek.

19 Mayıs'ın Anlamı ve Kutlama Mesajı

Altun, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitleri rahmetle; gazileri ise minnetle andığını belirtti. Tüm gençlerin ve milletin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı canı gönülden tebrik etti.