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Suriye'de Güvenlik İçin Türkiye ve ABD Yarın Masada

Türkiye ile ABD arasında Suriye Çalışma Grubu toplantısı yarın Washington'da yapılacak. Toplantıda güvenlik, istikrar ve terörle mücadele konuları görüşülecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 10:52, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 10:59
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Suriye'de Güvenlik İçin Türkiye ve ABD Yarın Masada

Türkiye ve ABD arasında gerçekleştirilecek olan Suriye Çalışma Grubu toplantısı, 20 Mayıs 2025 tarihinde Washington'da düzenlenecek. Bu toplantıda, iki ülkenin Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği imkanları detaylı şekilde ele alınacak. Toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD'li mevkidaşı Christopher Landau'nun eş başkanlığında, kurumlar arası formatta gerçekleştirilecek. Görüşmelerde, Suriye politikalarındaki öncelikler ve güvenlik alanında çok boyutlu eş güdümün önemi vurgulanacak.

Toplantıda Ele Alınacak Konular

  • Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine dönük iş birliği imkanları
  • DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele
  • Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplar kapsamında iş birliği olanakları
  • ABD'nin Suriye'deki askeri birliklerinin konsolidasyon süreci hakkında bilgilendirme
  • Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması süreci ve takvimi
  • Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması için siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında eş güdüm

Toplantının Önemi

Bu toplantı, ABD ile Suriye arasında liderler düzeyinde doğrudan angajmanın başlatılması ve ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının hemen ardından düzenleniyor. Görüşmelerde, Türkiye'nin Suriye'nin tüm terör unsurlarından arındırılması yönündeki beklentisi de paylaşılacak.

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