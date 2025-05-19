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Türkiye'de İlk Melodili Yol: Mozart'ın Türk Marşı Ankara'da

Ankara Nallıhan'da hayata geçen Melodili Yol uygulamasıyla sürücüler, sabit hızda Mozart'ın Türk Marşı'nı duyabiliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 11:17, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 11:41
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Türkiye'de İlk Melodili Yol: Mozart'ın Türk Marşı Ankara'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının Türkiye'de ilk kez hayata geçirildiğini ve sabit hızda seyreden araçlarda Mozart'ın Türk Marşı bestesinin duyulacağını açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu uygulama, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ilk kez uygulanmaya başlandı. Yol yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar sayesinde araçların geçişi sırasında oluşan titreşim ve ses üretme prensibine dayanıyor. Araçlar belirli bir hızda seyrettiğinde, bu işaretlemeler müzikal bir melodi oluşturacak şekilde tasarlanıyor ve her bir oyuk farklı frekansta bir nota veriyor. Sürücü sabit hızda ilerlediğinde, oluşan titreşim ve sesler birleşerek hedeflenen ezginin duyulmasını sağlıyor.

Melodili Yol Uygulamasının Detayları

  • Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21'inci kilometresinde yer alan Eymir köyü mevkisinde uygulama tamamlandı.
  • Uygulama, Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na etki etmeyecek bir mesafede hayata geçirildi.
  • Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart'ın Türk Marşı'nı net şekilde duyabiliyor.

Yeni Uygulama Noktaları

  • Melodili Yol uygulamasının ikinci etabı için çalışmalar 17 Mayıs 2025 tarihinde Ankara-Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar çıkışındaki 37'nci kilometresinde yer alan Kertek mevkiinde başlatıldı.

Teknik Kriterler ve Uygulama Alanları

  • Benzer uygulamaların yapıldığı diğer ülkelerde yerleşim yerlerine yakın kesimlerde gürültü nedeniyle şikayetler arttığı için, Türkiye'de uygulamalar yerleşim alanlarından uzakta gerçekleştiriliyor.
  • Sistemin en iyi sonucu verebilmesi için taşıtların saatte ortalama 100 kilometrelik sabit hızlarda seyredebileceği, yolun düz olduğu, üst yapı bozukluklarının olmadığı ve pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor.
  • Kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için düşük trafik hacmine sahip, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara uygulanması önem taşıyor.

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