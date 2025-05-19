Ömer Çelik'ten 19 Mayıs Mesajı: Bağımsızlık Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz." ifadesini kullandı. Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Paylaşımında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirtti. Çelik, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden bugüne, aynı inançla Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına yürüdüğümüzü vurguladı.

19 Mayıs'ın Önemi

19 Mayıs , Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilir.

, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu özel gün, gençliğe armağan edilmiş ve her yıl coşkuyla kutlanmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu tarihte Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmıştır.

Ömer Çelik'in Mesajının Özeti