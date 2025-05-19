Ömer Çelik'ten 19 Mayıs Mesajı: Bağımsızlık Vurgusu

Kurtulmuş: Birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz
Kurtulmuş: Birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz
İstanbul'da 4,75 Milyonluk Ev Dolandırıcılığı: 6 Tutuklama
İstanbul'da 4,75 Milyonluk Ev Dolandırıcılığı: 6 Tutuklama
Sağlık Bakanlığı'ndan Gebelik Takibi İçin Yeni Mobil Uygulama
Sağlık Bakanlığı'ndan Gebelik Takibi İçin Yeni Mobil Uygulama
Türkiye'de İlk Melodili Yol: Mozart'ın Türk Marşı Ankara'da
Türkiye'de İlk Melodili Yol: Mozart'ın Türk Marşı Ankara'da
TCMB Enflasyon Raporu Perşembe Açıklanıyor
TCMB Enflasyon Raporu Perşembe Açıklanıyor
Başıboş Köpekler Çocuğa Saldırdı: Korku Dolu Anlar
Başıboş Köpekler Çocuğa Saldırdı: Korku Dolu Anlar
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Meteoroloji uyardı: İl il hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji uyardı: İl il hava durumu nasıl olacak?
Gıda Fiyatlarında Yüzde 50'ye Varan Düşüş Raflara Yansıdı
Gıda Fiyatlarında Yüzde 50'ye Varan Düşüş Raflara Yansıdı
TBMM'de HSK ve RTÜK Üyeleri Seçimi Bu Hafta Yapılacak
TBMM'de HSK ve RTÜK Üyeleri Seçimi Bu Hafta Yapılacak
Araç Hırsızlığı: 7 Araca Çarpıp 5 Kişiyi Yaraladı
Araç Hırsızlığı: 7 Araca Çarpıp 5 Kişiyi Yaraladı
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Linet'i savunan Rektör Bostancı'ya Tepki: İstifa et
Linet'i savunan Rektör Bostancı'ya Tepki: İstifa et
2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray!
2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray!
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele raflara yansıyor
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele raflara yansıyor
İsrail, Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail, Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Hafta içi kaymakam, hafta sonu turizm rehberi
Hafta içi kaymakam, hafta sonu turizm rehberi
Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı
Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!
Alışveriş fişlerindeki gizli tehlike: Sağlığınız riskte!
Alışveriş fişlerindeki gizli tehlike: Sağlığınız riskte!
Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi
Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi
Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Malatya'da Başıboş Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı
Malatya'da Başıboş Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
TDT Gayriresmi Zirvesi Budapeşte'de Başlıyor
TDT Gayriresmi Zirvesi Budapeşte'de Başlıyor
SGK 95 Yeni İlacı Geri Ödeme Listesine Ekledi
SGK 95 Yeni İlacı Geri Ödeme Listesine Ekledi
İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyasıyla 62 Bin Yapı Dönüşüyor
İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyasıyla 62 Bin Yapı Dönüşüyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ömer Çelik'ten 19 Mayıs Mesajı: Bağımsızlık Vurgusu

Ömer Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Bağımsızlık ve hürriyet inancının önemine vurgu yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 12:12, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 12:13
Yazdır
Ömer Çelik'ten 19 Mayıs Mesajı: Bağımsızlık Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz." ifadesini kullandı. Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Paylaşımında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirtti. Çelik, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden bugüne, aynı inançla Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına yürüdüğümüzü vurguladı.

19 Mayıs'ın Önemi

  • 19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilir.
  • Bu özel gün, gençliğe armağan edilmiş ve her yıl coşkuyla kutlanmaktadır.
  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu tarihte Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmıştır.

Ömer Çelik'in Mesajının Özeti

  • Bağımsızlık ve hürriyet inancının vurgulanması
  • Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarına minnet
  • Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe umutla bakılması

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber