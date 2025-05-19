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DEM Parti'den DEVA ve Saadet partilerine ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyet, DEVA ile Saadet partilerini ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 20:02, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 20:02
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DEM Parti'den DEVA ve Saadet partilerine ziyaret

DEM Parti'den yapılan açıklamada, görüşmelerde, Türkiye'nin demokratik geleceğini ilgilendiren önemli başlıkların ele alındığı, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararlarının ayrıntılı biçimde değerlendirildiği belirtildi.

Görüşmede, siyasi partiler ile TBMM'nin üstlenmesi gereken sorumlulukların kapsamlı biçimde tartışıldığı aktarılan açıklamada, heyetin, sürecin sağlıklı ilerlemesi için TBMM çatısı altında, tüm siyasi eğilimlerin temsil edileceği ve demokratik uzlaşı arayışını kolaylaştıracak tam yetkili bir komisyon kurulması önerisini muhataplarına ilettiği kaydedildi.

Siyasi istişarelerin yarın CHP ve Yeniden Refah Partisi, 23 Mayıs'ta ise Gelecek Partisi ziyaretleriyle devam edeceği bildirilen açıklamada, DEM Parti heyetinin AK Parti ve MHP dahil tüm siyasi partilerle görüşmelerini sürdürmeyi planladığı ifade edildi.

- DEVA Partisi'nden açıklama

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, görüşmede, 1 Ekim sürecinin geldiği nokta ve bundan sonraki aşamaların değerlendirildiği aktarıldı.

TBMM zemininde kurulması muhtemel komisyon ve yapılması gereken yasama çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu bildirilen açıklamada, "Bu çerçevede sürecin hem güvenlik hem de temel hak ve özgürlükler boyutuyla ilgili bizzat iktidar partileri tarafından da muhalefetin bilgilendirilmesi gereği tarafımızca vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

- Saadet Partisi'nden açıklama

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada ise ziyarette, 1 Ekim'de başlayan süreçle ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmede, AK Parti tarafından TBMM'ye sunulması beklenen 10'uncu Yargı Paketi'nin zamanı ve muhtevası başta olmak üzere süreçle ilgili önemli konuların ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Bu çerçevede 'Terörsüz bir Türkiye', hepimizin ortak temennisidir. Sürecin yegane merci TBMM'dir. Süreç, TBMM bünyesinde bütün partilerin eşit ve adil şekilde temsil edildiği bir zeminde yürütülmelidir." ifadeleri kullanıldı.

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