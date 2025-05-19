Kabataş-Bağcılar Tramvayında Arıza: Seferler Değişti

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirilmektedir. Bu durum, yolcuların ulaşım planlarını etkileyebileceğinden, seyahat edecek kişilerin güncel bilgilere dikkat etmeleri önerilir. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verilmiştir. Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürmektedir ve gelişmeler oldukça yeni duyurular paylaşılacaktır.

T1 Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza

Seferler yalnızca Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.

istasyonları arasında yapılmaktadır. Yolcuların alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri tavsiye edilir.

Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Güncel Bilgilendirme

Yolcular, Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden güncel duyuruları takip edebilirler. Seferlerdeki değişiklikler ve arızanın giderilme süreciyle ilgili gelişmeler anlık olarak paylaşılacaktır.