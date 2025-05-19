Antalya'da Drift Yapan Sürücülere 99 Bin TL Ceza

Antalya'nın Kepez ve Finike ilçelerinde drift yapan iki sürücüye toplamda 99 bin 282 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahilkent ve Odabaşı mahallelerinde iki aracın drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Sahilkent Mahallesi'ndeki toptancılar sitesi içerisinde drift atan araç sürücüsü İ.E.'ye 52 bin 890 lira, Odabaşı Mahallesi'nde drift atan diğer sürücüye ise 46 bin 392 lira ceza kesti. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.

Olayın Detayları

Sahilkent Mahallesi 'nde drift yapan sürücüye 52 bin 890 lira ceza uygulandı.

'nde drift yapan sürücüye ceza uygulandı. Odabaşı Mahallesi 'nde drift yapan diğer sürücüye ise 46 bin 392 lira ceza kesildi.

'nde drift yapan diğer sürücüye ise ceza kesildi. Her iki sürücünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Jandarma Ekiplerinin Müdahalesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarlar üzerine hızlıca harekete geçerek, drift yapan araçları tespit etti ve gerekli cezai işlemleri uyguladı. Bu tür trafik ihlallerine karşı denetimlerin devam edeceği bildirildi.