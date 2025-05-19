İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Çarpıcı İfadeler Ortaya Çıktı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüpheli Ahmet Çiçek, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde, 2019'dan itibaren reklam şirketlerinin İBB'yle iş yapması için Murat Ongun ile anlaşması gerektiğini, Ongun'un firmalara işi ne kadara yapacaklarını söylediğini, bu şekilde usulsüz ihale süreçlerinin başladığını savundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında çeşitli suçlardan soruşturma devam ediyor. Ahmet Çiçek, 6 Mayıs'ta savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdikten sonra tahliye edildi.

İfade Detayları ve Usulsüzlük İddiaları

Çiçek, ifadesinde Murat Ongun'un onayı olmadan reklam sektöründeki şirketlerin İBB ile iş yapmalarının imkansız olduğunu belirtti. Fiyatların belirlenmesinde Eyüp Subaşı'nın da yetkili olduğunu ve tüm reklam mecralarının fiyat listesinin Murat Ongun'a sunulduğunu aktardı. Ongun'un, firmalara işleri belirli fiyatlarla yaptırdığını ve bu şekilde usulsüz iş alımları ile ihale süreçlerinin başladığını iddia etti.

Sahte Fatura ve Para Transferi İddiaları

Murat Kapki'nin sahibi olduğu Kapki Medya ve BFK isimli firmalara sahte fatura kesildiği belirtildi.

belirtildi. Çiçek, Kapki ile yüzde 6 komisyonla anlaştığını ve bu firmalara sahte fatura kestiğini ifade etti.

Ofiste yapılan bir görüşmede, Berat Kapki'nin iki bavul dolusu parayı yan odadan alarak VIP asansörle taşıdığı iddia edildi.

Diğer Dikkat Çeken İfadeler

Çiçek, bir arkadaşının Acarkent'teki 80 milyon lira değerindeki villasını acil paraya ihtiyacı olduğu için 40-50 milyon liraya satmak istediğini ve bu teklifi Kapki'ye ilettiğini söyledi.

acil paraya ihtiyacı olduğu için 40-50 milyon liraya satmak istediğini ve bu teklifi Kapki'ye ilettiğini söyledi. Murat Kapki'nin, soruşturmadan haberdar olduğu ve operasyonlardan bilgisinin bulunduğu iddia edildi.

Çiçek, Kapki'nin kendisine ödeme yerine 7 adet iPhone 16 Pro Max verdiğini ve bu telefonların CHP delegelerine dağıtılan telefonlar olabileceğini belirtti.

Bavulla Para Taşıma ve Gizli Toplantı İddiaları

Ahmet Çiçek, İBB'ye yönelik ilk operasyon sonrası şüpheli Serkan Öztürk'ün ofisinin Polat Rezidans'ta olduğunu öğrendiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun bu otelde gizli toplantılar yaptığına dair haberlerde yer alan kamera görüntülerinde Murat Kapki'yi net olarak tespit ettiğini belirtti. Görüntülerdeki bavullarda para olduğundan emin olduğunu, çünkü kendisinin de Murat Kapki'ye bavulla para taşıdığını ifade etti. Bildiklerini açıkça savcılığa beyan ettiğini ve etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini dile getirdi.