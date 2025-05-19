Bakan Tekin'den 19 Mayıs Mesajı: Gençliğe Güven Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Aziz milletimiz, bu vatanın kıymetini bilen ve geleceğini sahiplenen genç bir kuşağa sahiptir. En zor zamanlarda bile umudu diri tutan, mücadeleden vazgeçmeyen, birlik ve beraberlik ruhunu taşıyan gençlerimizle Türkiye daha da güçlenecek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs'ın Anlamı ve Önemi

Bakan Tekin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin kaderini tayin eden başlangıcın, tarihin yönünü değiştiren bir kıvılcımın yıl dönümünde, 19 Mayıs'ın milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutlandığını vurguladı. 19 Mayıs 1919'un yalnızca bir tarih olmadığını, bir milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlık iradesinin ve milli ruhun sembolü olduğunu belirtti.

Milli Mücadele ve Gençliğe Güven

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin Anadolu insanının azmi, inancı ve birlik ruhuyla şekillendiğini aktaran Tekin, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin o gün atıldığını ifade etti. Atatürk'ün bu günü gençlere ithaf ederek hem o günkü mücadele azmini gelecek nesillere emanet ettiğini hem de gençliğe olan güvenini ortaya koyduğunu vurguladı.

"Zira 19 Mayıs aynı zamanda gençliğe duyulan inancın, sorumluluk bilincinin ve geleceğe dair umudun adıdır. Bizler, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz' hitabının ne denli derin bir vizyon ve sorumluluk taşıdığını biliyoruz. Gençlerimizin sadece çağdaş bilgiyi öğrenen bireyler olarak değil; aynı zamanda kimliğine, kültürüne, tarihine ve değerlerine sahip çıkan sorumlu yurttaşlar olarak yetişmesini sağlamak, bizim en temel önceliğimizdir.

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Gençliğin Desteklenmesi

Milli Eğitim Bakanlığı olarak gençliği çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmakla kalmadıklarını; aynı zamanda onları ahlaki değerlerle yoğrulmuş, vicdan sahibi, estetik duygusu gelişmiş, eleştirel düşünebilen ve üretken bireyler olarak yetiştirmek için gayret ettiklerini belirtti. Eğitim sisteminin yeniden yapılandırıldığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sadece bilgi aktarımını değil, kişilik inşasını, değer temelli eğitimi ve bütüncül gelişimi esas aldıklarını ifade etti.

Gençlerin bireysel farklılıklarını dikkate almak

Kendine özgü yeteneklerin keşfi ve geliştirilmesi

Akademik başarının yanında sosyal-duygusal gelişim

Sanat ve sporla iç içe bireyler yetiştirmek

Sporun yaygınlaştırılması ve beden sağlığının korunması

Okul spor kulüplerinin güçlendirilmesi

Altyapı yatırımlarının artırılması

Öğretmenlerin desteklenmesi

Gençlerin Geleceğe Hazırlanması

"Gençlerimizi, geleceğin etkin aktörleri olmaya hazırlıyoruz" diyen Tekin, gençlerin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına adım atarken daha güçlü, daha özgüvenli ve daha donanımlı bireyler olarak Türkiye'nin yarınlarını inşa ettiklerinin altını çizdi.

Dijital çağın sunduğu imkanlardan verimli yararlanma

Dijital bağımlılıkla mücadele

Siber zorbalıkla farkındalık oluşturma

Medya okuryazarlığı alanında koruyucu yaklaşım

MEBİ gibi yapay zeka destekli öğrenme platformlarıyla eğitimde fırsat eşitliği sağlama

Girişimcilik, çevre bilinci, gönüllülük ve kültürel mirasın korunması projeleriyle gençleri destekleme

19 Mayıs'ın Bugünkü Anlamı ve Gelecek Nesillere Mesaj

Bugün, 19 Mayıs'ta bir kez daha görüldüğü gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı istiklal mücadelesi, gençlik ruhuyla filizlenmiş, milletimizin bağımsızlık tutkusuyla büyümüş ve istiklalden istikbale bir köprü olmuştur. O gün Samsun'dan yükselen meşale bugün de gençliğin ellerinde, yüreklerinde ve hayallerinde yanmaya devam etmektedir. Aziz milletimiz, bu vatanın kıymetini bilen ve geleceğini sahiplenen genç bir kuşağa sahiptir. En zor zamanlarda bile umudu diri tutan, mücadeleden vazgeçmeyen, birlik ve beraberlik ruhunu taşıyan gençlerle Türkiye daha da güçlenecek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir.

Anma ve Minnet

Tekin, bu anlamlı günde başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, "Bu vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve gazilerimize rahmet diliyor, emanetlerini gençlerimizin onurlu ellerinde sonsuza dek yaşayacağına yürekten inanıyorum." ifadesine yer verdi.