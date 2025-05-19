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Bakan Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Curiç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan ziyareti kapsamında, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç ile Belgrad'da bir araya geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 15:10, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 16:48
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Bakan Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Curiç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Sırbistan temasları kapsamında mevkidaşı Marko Curiç ile bir araya geldi.

Belgrad'taki görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkileri ile ekonomik ve diplomatik iş birliği gündemde. Hakan Fidan ve Sırbistan Dışişleri Bakanı'nın gündeminde, Balkanlar'da barış ve istikrarın korunması ile Türkiye'nin meseleye yaklaşımı yer alıyor.

Bosna-Hersek'teki gelişmeler de masadaki başlıklar arasında. Hakan Fidan'ın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilmesi planlanıyor.

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