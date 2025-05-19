Serdal Adalı'nın oğlunun 20 milyon TL'lik aracı küle döndü

Olay, Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı Ferrari marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlamıştı. İddiaya göre, 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etmişti. Ancak kısa süre sonra araçta patlama meydana gelmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil küle dönmüştü. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Aracın kimin kullandığı belli oldu



20 milyon lira değerindeki otomobili kimin kullandığı ortaya çıktı. Otomobili Beşiktaş Kulübü Başkanı ve aynı zamanda iş adamı Serdar Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı'nın (37) kullandığı öğrenildi.