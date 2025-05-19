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Turiste şezlong dayağı! İşletme mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde şezlong kiralama nedeniyle çıkan tartışmada plaj işletmesi çalışanı, turisti darbetti. Kaymakam Fatih Ürkmezer, söz konusu işletmenin mühürlendiğini açıkladı. İşletme sahibi, turistin alkollü olduğunu, locadaki müşteriye şezlong fırlattığını, müdahale etmek istediğinde ise kendisini darbettiğini öne sürdü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 15:57, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 16:54
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Damlataş Plajı'ndaki bir işletmede 16 Mayıs tarihinde yaşanan olayda, bir tesis çalışanı ile yabancı uyruklu bir turist arasında tartışma çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, şezlong kiralamak isteyen ancak fiyatı yüksek bulan turist, eşyalarını kuma koyup denize girmek istedi. Tesis çalışanı ise turisti başka bir yere gitmesi için uyardı ve tartışma büyüdü. Çalışan, turisti diğer tatilcilerin önünde darbetti. Olayı araya girenler yatıştırdı ve turist plajdan ayrıldı. Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve turistin darbedildiği anlar kaydedildi.

İşletme Aynı Gün Mühürlendi

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, olayın ardından işletmenin mühürlendiğini açıkladı. Kaymakam Ürkmezer, "Geçtiğimiz günlerde Alanya'mızın bir plaj işletmesinde meydana gelen, kentimizi ve turizm anlayışımızı yansıtmayan turiste saldırı işlemi ile ilgili adli ve idari işlemler hemen başlatılmıştır. Adı geçen işletme olayın olduğu aynı gün zabıta ekiplerince mühürlenmiştir ve halen de mühürlüdür. Türkiye'de turizmin ilk başladığı kentlerden olan Alanya'mızda hem kentimizin hem de ülkemizin misafirperverlik anlayışına aykırı yaklaşımlara müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

İşletme Sahibinden Açıklama

Olayın ardından işletme sahibi Serhan Koçaroğlu, basın kuruluşlarına yazılı açıklama gönderdi. Koçaroğlu, olayın kendi işletmesinin sahil sınırları dışında gerçekleştiğini öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı:

  • "Alkolün etkisinde olan bir Rus turist, sahilimizde locada oturan Türk müşterimize şezlong fırlattı."
  • "Müdahale etmek üzere yanlarına gittiğimde ise söz konusu turistin fiziki saldırısına uğradım."

Saldırı sonrası polis ekiplerini aradığını ve hastaneye giderek darp raporu aldığını belirten Koçaroğlu, turistte herhangi bir darp olmadığını ve darp raporu da almadığını söyledi.

Görüntüler Olayın Başlangıcına Ait Değil

Koçaroğlu, sosyal medyada yayılan görüntülerin olayın sonrasını yansıttığını iddia etti. "Benim darbedildiğimi gören bazı vatandaşlar ve sahildeki Türk müşterilerimizin tepki göstermesiyle yaşanan arbede kayıt altına alınmış. Olayın başlangıcına dair herhangi bir görüntü yok. Ayrıca sahil alanında güvenlik kamerası bulundurmak da yasal olarak mümkün değil" dedi.

Olaydan sonra herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığını ancak işletme hakkında oluşturulan olumsuz algı nedeniyle üzgün olduğunu belirten Koçaroğlu, "Alanya'nın turizm imajına zarar gelmemesi adına şikayetçi olmadım. Ancak bazı yayın organlarında çıkan asılsız haberler nedeniyle tüm yasal haklarımı saklı tuttuğumu kamuoyuna bildiririm" ifadelerini kullandı.


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