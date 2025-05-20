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Başörtülü öğrenciye hakaret iddiasında öğretmen açığa alındı

İddiaya göre Hatay'da 11 yaşındaki başörtülü öğrenci, derste öğretmeni tarafından hakarete uğradı. Öğrencinin ailesi öğretmenden şikayetçi oldu. Olay ile ilgili idari soruşturma başlatıldı, öğretmen açığa alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 17:10, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 17:10
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Hatay'ın Erzin ilçesinde başörtülü ortaokul öğrencisi iddiaya göre Fen Bilgisi öğretmeninin hakaretine uğradı.

Öğretmen, arkadaşından kalem almak için arkasını dönen öğrencinin başörtüsünü hedef alarak hakaret etti.

"Ama özrünü kabul etmediğimi söylemiştim"

5'inci sınıf öğrencisi H.K., olayı şöyle anlattı:

"Fen dersindeydik, kalem almak için arkamı dönmüştüm. Öğretmenim de başörtümü kastederek 'karabaş dön önüne' dedi. Ardından hemen teneffüs zili çaldı. Ağlamaya başladığımı görünce öğretmenim beni yanına çağırdı ve özür diledi. Ama özrünü kabul etmediğimi söylemiştim."

Öğrenci, eve gittiğinde olayı babasına anlattı. Baba, öğretmen hakkında ilgili yerlere sözlü ve yazılı şikayette bulundu.

"Nereye istiyorsanız şikayet edebilirsiniz"

"Kızım okul servisinden indi. Yanıma geldi ağlayarak. Ben de bunun üzerine o öğretmenini aradım. Öğretmenine durumu sordum. Bana dedi ki "ben kızınızdan özür diledim. Sizden de özür diliyorum" ama dedi "özrümü de kabul etmiyorsanız nereye istiyorsanız şikayet edebilirsiniz'" dedi. Ben de önce okul idaresiyle görüştüm. Onlara şikayetimi bildirdim sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundum."

Başörtülü öğrenciye, derste hakaret iddiası ile ilgili Hatay Valiliği idari soruşturma başlattı. Öğretmen açığa alındı.

5'inci sınıf öğrencisi kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü öğretmeninin bir daha dersine girmesini istemiyor.

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