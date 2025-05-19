Merdivenden düşen boya ustası hayatını kaybetti
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evde boya yaparken merdivenden düşen 51 yaşındaki usta yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 17:57, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 18:02
Kesmez Mahallesi'nde bir evde çalışan boya ustası K.D, merdivende dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.D, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.