Gabar'da Tarih Yazılıyor: Şırnak Petrolün Başkenti Oldu!
Gabar'da Tarih Yazılıyor: Şırnak Petrolün Başkenti Oldu!
AB'den Türkiye raporu: Enflasyon düşmeye devam edecek
AB'den Türkiye raporu: Enflasyon düşmeye devam edecek
Dışişleri'nden Yunan makamlarının 'Pontus' iddialarına kınama
Dışişleri'nden Yunan makamlarının 'Pontus' iddialarına kınama
Kurtulmuş: 400 Oyu Alacak Bir Anayasa Değişikliği Yapabiliriz
Kurtulmuş: 400 Oyu Alacak Bir Anayasa Değişikliği Yapabiliriz
Ege'de 15 Saatte 19 Deprem! Son Sarsıntı Aydın'da
Ege'de 15 Saatte 19 Deprem! Son Sarsıntı Aydın'da
Tesettürlü öğrenciye 'Karabaş' diyen öğretmene soruşturma
Tesettürlü öğrenciye 'Karabaş' diyen öğretmene soruşturma
Turiste şezlong dayağı! İşletme mühürlendi
Turiste şezlong dayağı! İşletme mühürlendi
KKTC, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı
KKTC, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı
Kurtulmuş: Birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz
Kurtulmuş: Birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz
İstanbul'da 4,75 Milyonluk Ev Dolandırıcılığı: 6 Tutuklama
İstanbul'da 4,75 Milyonluk Ev Dolandırıcılığı: 6 Tutuklama
Sağlık Bakanlığı'ndan Gebelik Takibi İçin Yeni Mobil Uygulama
Sağlık Bakanlığı'ndan Gebelik Takibi İçin Yeni Mobil Uygulama
Türkiye'de İlk Melodili Yol: Mozart'ın Türk Marşı Ankara'da
Türkiye'de İlk Melodili Yol: Mozart'ın Türk Marşı Ankara'da
TCMB Enflasyon Raporu Perşembe Açıklanıyor
TCMB Enflasyon Raporu Perşembe Açıklanıyor
Başıboş Köpekler Çocuğa Saldırdı: Korku Dolu Anlar
Başıboş Köpekler Çocuğa Saldırdı: Korku Dolu Anlar
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Meteoroloji uyardı: İl il hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji uyardı: İl il hava durumu nasıl olacak?
Gıda Fiyatlarında Yüzde 50'ye Varan Düşüş Raflara Yansıdı
Gıda Fiyatlarında Yüzde 50'ye Varan Düşüş Raflara Yansıdı
TBMM'de HSK ve RTÜK Üyeleri Seçimi Bu Hafta Yapılacak
TBMM'de HSK ve RTÜK Üyeleri Seçimi Bu Hafta Yapılacak
Linet'i savunan Rektör Bostancı'ya Tepki: İstifa et
Linet'i savunan Rektör Bostancı'ya Tepki: İstifa et
2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray!
2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray!
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele raflara yansıyor
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele raflara yansıyor
İsrail, Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail, Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Hafta içi kaymakam, hafta sonu turizm rehberi
Hafta içi kaymakam, hafta sonu turizm rehberi
Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı
Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!
Alışveriş fişlerindeki gizli tehlike: Sağlığınız riskte!
Alışveriş fişlerindeki gizli tehlike: Sağlığınız riskte!
Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi
Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi
Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Ana sayfaHaberler Dünya

Dışişleri'nden Yunan makamlarının 'Pontus' iddialarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamları tarafından asılsız "Pontus" iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan "hezeyan" dolu açıklamaların kınandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 18:55, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 19:41
Yazdır
Dışişleri'nden Yunan makamlarının 'Pontus' iddialarına kınama

Bakanlık, Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve yetkililerin beyanları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yunan makamlarınca asılsız 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşımızı hayali ithamlarla karalamayı amaçlayan bu açıklamaları külliyen reddediyoruz. Yunan ordusunun, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle işgal ettiği Anadolu topraklarında sayısız mezalim gerçekleştirdiği tarihi bir hakikatken, bugün Yunan siyasetinin geçmişi tersten okumaya yönelik mesnetsiz çabalarının hiçbir hükmü yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu'daki Yunan mezaliminin Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporlarına yansıdığı ve Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesinde de kayıt altına alındığı hatırlatılan açıklamada, Yunanistan'ın da savaş hukukunu ihlal etmesinden ötürü tazminat ödemeye mahkum edildiği belirtildi.

Açıklamada, 19. yüzyılın sonlarında Yunanistan'ın Anadolu toprakları üzerindeki "Megali Idea" emellerinin uzantısı olarak ortaya çıkan "Pontusçuluk" faaliyetlerinin Türk milletinin kararlı mücadelesiyle ilelebet akamete uğratıldığı vurgulandı.

Yunan makamlarının Türk ve Rum ahalinin mübadelesiyle neticelenen söz konusu tarihi hadiseleri "popülist amaçlarla istismar etme" politikasından vazgeçmeye davet edildiği açıklamada, "1821 Tripoliçe katliamından başlayarak, Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını anmaya davet ediyoruz. Tarihten husumet çıkarmak suretiyle, Türkiye ve Yunanistan arasında son yıllarda olumlu ivmeyle ilerlemekte olan ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan bu tür girişimlere artık bir son verilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Facebook" üzerinden mesnetsiz Pontus iddialarına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber