Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Yaralılardan Selçuk U, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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