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Gabar'da Petrol Üretimi 81 Bin Varile Ulaştı

Gabar'da günlük petrol üretimi 81 bin varile yükseldi. Bölgedeki gençler istihdam ediliyor, Şırnak göç alan şehir haline geliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 07:31, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 09:34
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 81 bin varile ulaştığını açıkladı. Bakan Bayraktar, "Türkiye'deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8'ini sadece buradan karşılar hale geldik. Buralarda 3 binin üzerinde, çoğunluğu bu bölgenin insanı olan genç kardeşimiz çalışıyor" dedi. Enerjide en önemli projelerden birinin Gabar'da gerçekleştirilen petrol arama ve üretimi projesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, bu başarının Türkiye'nin enerji bağımsızlığına büyük katkı sağladığını belirtti.

Gabar'da Petrol Üretimi ve Yeni Hedefler

2021 yılında başlatılan keşiflerle bugün 81 bin varillik günlük üretime ulaşılmış durumda. Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'i sadece Gabar'dan karşılanıyor. Bakan Bayraktar, "Elbette daha yapacak çok işimiz var, çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var" diyerek, projede ilerlemenin devam edeceğini ifade etti.

Yeni Doğalgaz Rezervi ve Çalışmalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'den verdiği müjdeye de değinen Bayraktar, 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezervinin konutlarda kullanılan doğalgazı 3,5 yıl boyunca karşılayabileceğini belirtti. Hem üretim hem de yeni keşif çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Şırnak'ın Değişen Yüzü ve Ekonomik Katkılar

Bir diğer önemli gelişme ise Şırnak'ın göç alan bir şehir haline gelmesi. Bayraktar, "Bu bölge terörle anılan, gidilemeyen bir bölgeydi. Ama burada, bu dağlarda 680 kilometre yol ağı yaptık. Artık bu bölgenin gençleri burada kalmaya, Şırnak göç veren değil, göç alan bir şehir haline gelmeye başladı. Bunun katkısı ekonomik katkısı kadar kıymetli" dedi.

2024 Yılı Hedefleri ve Kuyular

  • Eylül 2021'den itibaren 150 kuyu kazıldı.
  • 113 kuyu üretime alındı.
  • Bu yıl 40 kuyunun sondajı tamamlandı.
  • Halihazırda 30 kuyuda sondaj devam ediyor.
  • Yıl sonuna kadar 110 kuyunun tamamlanması öngörülüyor.

Kardeşlik ve Birlik Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gabar'daki petrol üretim sahasında bulunmaktan onur duyduğunu belirtti. Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nun Türkiye'nin tam bağımsızlık idealinin bir simgesi olduğunu vurguladı. "Bu dağlarda artık korku ve ölüm değil, kardeşlik türküleri söylenecek. Terörün ortadan kaldırılması için mücadele eden kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz" dedi.

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