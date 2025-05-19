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Özgür Özel '2 milyon' dedi, emniyet '70 bin'

İzmir'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenlendi. Özel'in 2 milyon kişinin katıldığını söylediği mitinge, emniyet kaynaklarından alınan rakama göre 70 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 22:44, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 23:30
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Özgür Özel '2 milyon' dedi, emniyet '70 bin'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla her hafta bir şehirde düzenlenmesi planlanan "demokrasi mitingleri" kapsamında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenlendi. Mitinge katılmak için vatandaşlar Kordon'a akın etti. Miting alanındaki giriş noktalarında emniyet görevlilerinin sıkı arama yaptığı görüldü. Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer, çok sayıda vatandaş yer alırken, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı. Mitingde DEVA Partisi'nden İzmir Milletvekili seçilen ve geçtiğimiz ay partisinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan Seda Kaya Ösen'e rozeti Genel Başkan Özgür Özel tarafından takıldı.

Terörsüz Türkiye açıklaması

Mitingde konuşma yapan Özgür Özel, "Biz 86 milyonun barışını, kardeşliğini savunan bir partiyiz. Birileri son dönemde 'Terörsüz Türkiye'ye ne diyorsunuz?' diyorlar. CHP her zaman teröre karşı olmuştur. Ama aynı zamanda eşit yurttaşlığı savunmuştur. Bunun için de eksik olan yasaların çıkarılmasını savunmuştur. 22 Ekim 2024'te bu mesele için Mecliste grup kurulmasını önermiştik. O gün demokrasi demeyeceksin, Kürt sorunu demeyeceksin diyorlardı. Biz terörün bitmesini savunurken, illa ki Meclis dedik, şeffaflık dedik. Şehit ailelerinin gözünün içine bakamayacağımız bir formülün içinde olmayız dedik. Bize saldıranlar nihayet dün komisyon teklifi açıklıyorlar. Bir siyasi lider koskoca Meclise istikamet dayatmayacak ancak şeffaf bir zemine oturtmaları olumludur. Elbette terörsüz Türkiye Türk'ün de, Kürt'ün de, Pomak'ın da yüzünü güldürür. Bunun için tam bir demokrasi için mücadele etmeliyiz. Bunun için terörsüz ve demokratik bir Türkiye komisyonu kurulmalıdır. Artık antidemokratik uygulamalardan dönülmelidir. Artık Ekrem Başkan ve arkadaşlarımız tutuksuz yargılanmalı, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Ümit Özdağ serbest bırakılmalı, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Buğra Gökce serbest bırakılmalıdır. Kayyum atamalarına son verin, yargılamaları tutuksuz yapın, demokratik zemine dönün. Gelir adaleti, mahkeme adaleti ancak böyle sağlanır" dedi.

Özgür Özel "2 milyon" dedi, emniyet "70 bin"

Konuşmasında mitinge 2 milyon kişinin katıldığı vurgusunu yapan Özgür Özel, "Burada 2 milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan suçsuzdur" açıklamasında bulunurken, emniyet kaynakları mitinge katılan kişi sayısını 70 bin olarak verdi.

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