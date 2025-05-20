Yurt yangınında eşyaları zarar gören öğrencilere valilik yardım edecek

Valilikten yapılan açıklamada, dün Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Süreyya Sülün Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nun çatı katında çıkan yangının söndürülmesinin ardından hasar tespit çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Yangın nedeniyle çatının altındaki katta bulunan bazı odalarda öğrencilere ait eşyanın zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eşyaları zarar gören öğrencilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Valiliğimiz koordinesinde gerekli çalışmalar başlatılmış olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla destek süreci yürütülmektedir. Ayrıca yurttaki temizlik çalışmalarında sona yaklaşılmış olup en kısa sürede yeniden hizmete açılacaktır. Konuyla ilgili sürecin her aşaması hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."