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Esnafa Erken Emeklilik ve Ev Kadınına Prim Desteği Düzenlemesi

Küçük esnafın prim gün sayısı SSK ile eşitleniyor, ev kadınlarının priminin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 07:28, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 07:35
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Esnafa Erken Emeklilik ve Ev Kadınına Prim Desteği Düzenlemesi

AK Parti'nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinde öne çıkan vaatleri arasında, Bağ-Kur'a tabi küçük esnafın prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi ve ev kadınlarının isteğe bağlı ödedikleri sigorta priminin üçte birinin devlet tarafından karşılanması yer alıyor. Bu düzenlemelerin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor. Hükümetin gündeminde ilk sıralarda bulunan bu düzenlemeler, hem küçük esnafı hem de ev kadınlarını yakından ilgilendiriyor.

Ev Kadınlarına Prim Desteği

Ev kadınlarına prim desteği verilmesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bakanlık, öncelikli olarak maliyet analizleri yapıyor. Uygulamanın kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Seçim beyannamesinde, "Ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız" ifadesine yer verilmişti. Ayrıca, bazı meslek gruplarının sahip olduğu yıpranma payı hakkının ev hanımlarına da sağlanacağı belirtiliyor.

  • Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalılık kapsamında yükümlü olunan primin üçte biri devlet tarafından ödenecek.
  • Ev kadınları sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
  • Prim desteği ve yıpranma hakkı için etki analizi çalışmaları yapılıyor.
  • Çalışmanın temmuz sonuna kadar tamamlanması ve yıl sonuna kadar yasalaşması planlanıyor.

Küçük Esnafa Erken Emeklilik Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflara müjde vermek istediğini belirterek, "Küçük esnaflarımızın 9 bin olan prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7.200 güne indiriyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde, bir milyondan fazla küçük esnaf erken emeklilik hakkı elde edecek. Bağ-Kur prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesine ilişkin düzenlemenin, ev kadınlarıyla ilgili sürecin tamamlanmasından sonra gündeme gelmesi bekleniyor.

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