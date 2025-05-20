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IBAN ile Para Transferinde Yeni Dönem

BDDK'nın yeni düzenlemesiyle mobil bankacılık işlemlerinde çift aşamalı doğrulama dönemi başladı. Kullanıcılar için güvenlik önlemleri arttı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 08:08, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 08:10
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IBAN ile Para Transferinde Yeni Dönem

Mobil bankacılık işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla yeni bir dönem başladı. Artık para transferlerinde ek onay süreci devreye alındı ve kullanıcıların daha dikkatli olması bekleniyor. Son dönemde dijital bankacılık kullanıcılarını hedef alan dolandırıcılık olaylarında ciddi artış yaşanması üzerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. Kurum, mobil ve internet bankacılığı işlemlerinde güvenliği artırmak için yeni bir uygulamayı devreye soktu. 1 Mart itibarıyla bazı bankalar, havale ve EFT işlemlerinde çift aşamalı doğrulama sistemine geçiş yaptı. Bu sistemle birlikte, IBAN'a yapılan para transferlerinde SMS ile onay süreci zorunlu olacak.

Yeni Sistem Nasıl İşleyecek?

BDDK'nın hayata geçirdiği yeni düzenlemeyle birlikte dijital bankacılık işlemlerinde kullanıcı güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor. Özellikle mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleşen izinsiz para transferlerini engellemek amacıyla, tüm işlemler artık SMS doğrulaması ile onaylanacak.

Yeni Sisteme Geçiş Aşamalı Olacak

BDDK'dan yapılan açıklamada, çift aşamalı doğrulama sistemine geçişin aşamalı olarak uygulanacağı belirtildi. 1 Mart itibarıyla bazı bankalar yeni sistemi aktif hale getirirken, diğer bankaların da belirlenen takvime uygun olarak gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamaları bekleniyor.

Dolandırıcılık Riskine Karşı Kalkan

Mobil bankacılığı hedef alan dolandırıcılık olaylarında, kullanıcılar hesap bilgilerini dolandırıcılara kaptırarak mağdur olabiliyor. Yeni SMS onayı sistemi sayesinde, bilgiler ele geçirilmiş olsa bile işlem gerçekleştirmek için ikinci bir onay gerektiği için risk ortadan kalkacak. Bu doğrulama yöntemiyle birlikte kullanıcı güvenliği büyük ölçüde artacak.

IBAN ile Transfer Yapanlar Dikkat

Yeni uygulamayla birlikte, IBAN üzerinden para transferi yapan herkesin bazı güvenlik önlemlerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

  • Güçlü şifreler kullanın: Basit şifrelerden kaçının, özel karakterler içeren karmaşık şifreler tercih edin.
  • SMS doğrulamasını kontrol edin: Her işlemde gelen onay kodunu dikkatle inceleyin, işlem siz yapmadıysanız onaylamayın.
  • Şüpheli durumlarda bankanıza başvurun: Tanımadığınız işlemler fark ettiğinizde bankanızla hızla iletişime geçin.
  • Cihaz güvenliğinizi sağlayın: Mobil bankacılık işlemlerinizi yalnızca güvenilir cihazlar üzerinden yapın, yazılımlarınızı güncel tutun.
  • Uygulamaları güncel kullanın: Bankacılık uygulamalarının en son sürümünü kullanarak yeni güvenlik özelliklerinden yararlanın.

Dijital Bankacılıkta Güvenli Gelecek

Yeni SMS onaylı işlem sistemiyle birlikte dijital bankacılık artık daha güvenli bir yapıya kavuşacak. BDDK'nın bu adımı, dolandırıcılıkla mücadelede kritik bir rol oynarken, kullanıcıların daha güvenli ve huzurlu bir şekilde bankacılık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak. IBAN üzerinden işlem yapan tüm kullanıcıların bu yeni uygulamaya dikkat etmesi ve dolandırıcılık vakalarına karşı bilinçli hareket etmesi büyük önem taşıyor.

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