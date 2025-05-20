İBB'de Yolsuzluk Operasyonu: 22 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ bünyesinde usulsüz ihaleler düzenlendiği ve bu kapsamda rüşvet alındığı iddiasıyla, 22 İBB personeli ile şirket temsilcisi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında çeşitli suçlamalar yöneltiliyor. Bu suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" yer alıyor.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür A.Ş'de karıştığı eylemler incelendi. Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden "rüşvet" alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği tespit edildi.

Mali Suçlar ve Para Transferleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından dosyaya sunulan bilgilere göre, Çetin'in söz konusu satın almalarda ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den iş alan firmalara yaptırdığı, ayrıca bu şirketlerin diğer personeline de para transferi yapıldığı anlaşıldı.

Gözaltı Kararları ve Son Durum