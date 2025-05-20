Borsa İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Aranıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri operasyonlarına devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 08:24, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 08:37
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Soruşturmanın Detayları
- 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
- Soruşturma, manipülatif hareketler iddiası üzerine başlatıldı.
- Şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" ile suçlanıyor.
- Çalışmalar, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.
Devam Eden Çalışmalar
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelere açık olduğu bildirildi.