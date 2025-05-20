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Diyarbakır'da 7 Milyon Kök Kenevir ve Skunk Ele Geçirildi

Diyarbakır'da İHA destekli operasyonda 7 milyon kök kenevir ve skunk ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 08:39, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 08:55
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da İHA'lar ve uzaktan algılama sistemleri destekli yapılan operasyonlarda, 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini açıkladı. Bu operasyonlar, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Diyarbakır'ın farklı ilçelerinde gerçekleştirilen bu operasyonlar, hem teknolojik imkanların hem de güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasının bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Operasyonun Detayları

  • 8 şüpheli zehir taciri yakalandı.
  • Operasyonlar, Diyarbakır, Eğil, Lice, Hani ve Hazro Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde gerçekleştirildi.
  • Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Eğil, Yenişehir, Sur, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.
  • 179 operasyonel tim, 2 bin 212 personel, 1 S-70 genel maksat helikopteri, 2 JİHA ve uzaktan algılama sistemleri kullanıldı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Valisi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanı ile kahraman jandarmayı tebrik etti. Ayrıca, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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