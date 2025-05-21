Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,8280 38,8290 38,8080 38,8090 Avro 43,7910 43,7920 44,0500 44,0510 Sterlin 51,9600 51,9700 52,1800 52,2000 İsviçre frangı 46,7400 46,7500 47,0500 47,0600 ANKARA ABD doları 38,7980 38,8780 38,7780 38,8580 Avro 43,7510 43,8310 44,0100 44,0900 Sterlin 51,9000 52,1100 52,1200 52,3300