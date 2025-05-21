Dolar günü düşüşle kapattı
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 38,80 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 17:32, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,8280
|38,8290
|38,8080
|38,8090
|Avro
|43,7910
|43,7920
|44,0500
|44,0510
|Sterlin
|51,9600
|51,9700
|52,1800
|52,2000
|İsviçre frangı
|46,7400
|46,7500
|47,0500
|47,0600
|ANKARA
|ABD doları
|38,7980
|38,8780
|38,7780
|38,8580
|Avro
|43,7510
|43,8310
|44,0100
|44,0900
|Sterlin
|51,9000
|52,1100
|52,1200
|52,3300