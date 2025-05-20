Konut fiyatlarında 7 ayın en düşük artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Nisan ayında konut fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise nominal olarak yüzde 32,9 oranında bir artış kaydedildi. Ancak, fiyatlar reel olarak yüzde 3,6 oranında azaldı. Bu gelişmelerle birlikte, konut fiyatlarında Eylül 2024'ten bu yana en düşük artış gerçekleşmiş oldu.

Konut Fiyat Endeksi Verileri

Nisan ayında konut fiyatları bir önceki aya göre %1,5 arttı.

arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal artış %32,9 oldu.

oldu. Reel olarak ise fiyatlarda %3,6 azalma yaşandı.

azalma yaşandı. Konut fiyatlarında Eylül 2024'ten bu yana en düşük artış kaydedildi.

Konut Fiyatlarındaki Değişimin Önemi

Konut fiyatlarındaki bu değişim, hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. Özellikle reel fiyatlardaki azalma, enflasyonun etkisiyle birlikte değerlendirilmelidir. Konut piyasasındaki bu gelişmelerin önümüzdeki aylarda nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.