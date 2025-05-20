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Ceza İnfaz Kanunu'nda Ağırlaştırılmış Cezalar Yolda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılması planlanan köklü değişiklikleri canlı yayında açıkladı. Tunç'un verdiği bilgilere göre, özellikle kamu güvenliğini tehdit eden suçların cezaları artırılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 10:15, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 10:23
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TV100 Canlı Yayınında Ceza İnfaz Kanununda yapılacak değişiklikler hakkında önemli bilgiler verdi.

Kasten Yaralama, Tehdit, Yol Kesme ve Kurusıkı Silah Kullanımı Suçlarına Daha Ağır Cezalar Geliyor

Kasten yaralama, tehdit, yol kesme ve meskün mahalde silahla ateş etme gibi suçlar artık daha ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Kurusıkı silah kullanımı da ilk kez bu kapsama alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayın programda Ceza İnfaz Kanunu'na ilişkin reform niteliğindeki düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Yeni düzenlemeler kapsamında bireysel ve toplumsal güvenliği tehdit eden bazı suçlarda ceza oranları yükseltiliyor.

Kasten Yaralama, Tehdit ve Kurusıkıya Hapis Cezası

Bakan Tunç'un açıklamasına göre, kasten yaralama, tehdit ve meskün mahalde silahla ateş etme suçlarının cezaları artırılacak. Kurusıkı silahlar da artık ceza kapsamına alınacak. Bu tür silahların kullanımı halinde 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Trafikte Yol Kesene 3 Yıla Kadar Hapis

Trafikte düzeni bozan ve sürücü güvenliğini tehlikeye atan "yol kesme" eylemi müstakil bir suç olarak tanımlanacak. Yeni düzenlemeyle bu suçu işleyen kişiler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Ayrıca alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara verilen ceza da 6 aydan 2 yıla çıkarılacak.

Terör ve Örgüt Suçlarında Cezalar Artıyor

Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenleme sonrası "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçu yeniden tanımlanacak. Bununla birlikte örgüt kurma, yönetme ve üyelik suçlarına da daha ağır yaptırımlar uygulanacak. Kasten işlenen suçlarda ceza alt sınırı 1 yıl 6 aydan 3 yıla, taksirle işlenen suçlarda (taksirle öldürme hariç) ise 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek.

Ev Hapsi Uygulamalarında Süre Artışı

Yeni düzenlemelerle birlikte evde infaz sisteminde de kapsam genişletiliyor. Özellikle yaşlı, hasta, kadın ve çocuk hükümlüler için ev hapsi süresi artırılacak:

Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü bireyler: 1 yıldan 3 yıla,

70 yaş üstü bireyler: 2 yıldan 4 yıla,

75 yaş üstü bireyler: 4 yıldan 5 yıla,

80 yaş üstü bireyler: 6 yıla kadar.

Ayrıca hastalık veya engellilik nedeniyle verilen 5 yıla kadar olan hapis cezaları konutta 10 yıla kadar infaz edilebilecek. Doğum yapan kadınlara verilen cezaların evde infaz süresi ise 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Amaç, Kamu Güvenliğini Sağlamak ve Caydırıcılığı Artırmak

Bakan Tunç, yeni düzenlemelerin temel amacının "toplumda güven duygusunu artırmak, suçla etkin mücadele etmek ve adaleti daha etkin şekilde tesis etmek" olduğunu belirtti. Yapılacak yasal düzenlemelerin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor.

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