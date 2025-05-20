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Süt sağmak için girdiği ahırda akıma kapılıp öldü

Ereğli Belkaya Mahallesi'nde süt sağmak için ahıra giren Nurettin Ünaler, makinedeki elektrik kaçağı sonucu akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası jandarma inceleme başlattı ve cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 10:25, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 10:27
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Süt sağmak için girdiği ahırda akıma kapılıp öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Nurettin Ünaler (59) süt sağma makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Belkaya Mahallesi Sulukuyu yaylasında meydana geldi. Nurettin Ünaler, süt sağmak amacıyla ahıra girdiği sırada elektrik kaçağına maruz kaldı ve yaşamını yitirdi. Ünaler'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın Detayları

  • Olay yeri: Ereğli ilçesi, Belkaya Mahallesi, Sulukuyu yaylası
  • Olay zamanı: Saat 20.30 civarı
  • Hayatını kaybeden: Nurettin Ünaler (59)
  • Sebep: Süt sağma makinesindeki elektrik kaçağı
  • Cenaze: Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

İnceleme Başlatıldı

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın kesin nedeni yapılacak otopsi ve teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

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