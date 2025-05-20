Süt sağmak için girdiği ahırda akıma kapılıp öldü

Jandarma , olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın kesin nedeni yapılacak otopsi ve teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Nurettin Ünaler (59) süt sağma makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Belkaya Mahallesi Sulukuyu yaylasında meydana geldi. Nurettin Ünaler, süt sağmak amacıyla ahıra girdiği sırada elektrik kaçağına maruz kaldı ve yaşamını yitirdi. Ünaler'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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