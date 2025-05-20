2025-YDS/İngilizce: Başvuruları Başladı
YDS İngilizce sınavı başvuruları başladı. Başvuru tarihleri, kılavuz, aday işlemleri ve başvuru merkezleriyle ilgili tüm detaylara bu içerikten ulaşabilirsiniz.
2025-YDS/İngilizce: Başvuruların Alınması2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce), 5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 20-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 20 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da gerçekleştirebilecektir.
Sınav Başvurusu ve Bilgilendirme
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
- Başvuru Kılavuzu
- Aday Başvuru Formu
- Aday İşlemleri Sistemi (AİS) Engelli Başvuru Kullanıcı Kılavuzu
- Başvuru Merkezleri
- Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.