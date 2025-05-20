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İnşaat Ustalarına Ceza Getiren Yeni Düzenleme Yolda

İnşaat ustalarının sorumluluğunu artıran yeni yönetmelik ile cezasızlık sona eriyor. ŞantiyeM sistemiyle kayıtlar elektronik ortamda tutulacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 11:24, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 11:38
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İnşaat Ustalarına Ceza Getiren Yeni Düzenleme Yolda

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, depremlerde inşaat ustalarının yaptığı hatalardan veya işin sorumluluğundan dolayı ceza almamasının sistemin en büyük açığı olduğunu belirterek, "Ustaların da ceza almasını sağlayacak düzenlemede son rötuşlar yapılıyor, yönetmeliğin kısa zamanda çıkmasını bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunan bir ülke olduğunu vurgulayan Şahin, 1999 Marmara Depremi'nin ardından doğal afetlere karşı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un çıkarıldığını ve bu sayede denetim sisteminin çok daha iyi bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti.

Deprem Öncesi Tedbirlerin Önemi

Şahin, doğal afetler yaşandıktan sonra değil, öncesinde tedbir alınması gerektiğine dikkat çekerek, kanunla inşaat sektöründeki paydaşlardan sadece yapı denetim firmalarının mevzuatı, cezaları ve sorumluluklarının belirlendiğini söyledi. İnşaat ustalarının mevzuatları ve sorumlulukları konusunda büyük bir boşluk bulunduğunu belirten Şahin, ülkemizde yaşanan depremlerde hiçbir ustanın ceza almadığını, her deprem raporunda işçilik hatası olduğunu yazdıklarını ve İzmir Depremi'nden sonra bunu gündeme taşıyarak bir rapor hazırladıklarını ifade etti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde de bu durumun ortaya çıktığını belirtti.

Yeni Yönetmelik ve Ustaların Sorumluluğu

"Yönetmeliğin kısa zamanda çıkmasını bekliyoruz" diyen Şahin, en iyi kumaşı verseniz dahi terzinin iyi olmaması durumunda dünyanın en kötü kıyafetinin ortaya çıkabileceğini örnek göstererek, inşaatta da ustaların büyük önem taşıdığını anlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meslek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yetki belgeli usta çalıştırılmasına ilişkin önemli bir çalışma yaptığını belirtti.

  • İnşaat ustalarının yaptığı hatadan ya da işin sorumluluğundan dolayı ceza almaması sistemin en büyük açığı.
  • Ustaların da ceza almasını sağlayacak düzenlemede son rötuşlar yapılıyor.
  • Yönetmeliğin kısa zamanda çıkması bekleniyor.

Yazılım Programıyla Usta Kayıtları

Şahin, ustalara yönelik düzenlemeyle birlikte oluşacak yapının önemine değinerek, "Bundan sonra ustaların da kayıtları tutulacak. 'ŞantiyeM' yazılım programıyla usta kayıtlarının elektronik ortamda tutulması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanacak. Düzenleme çıktığında mesleki yeterlilik veya ustalık yetki belgesi kaydı olmayan hiçbir usta şantiyelerde görev alamayacak. Yapı müteahhidi ve şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak. Yapım işlerinde çalışacak yapı ustalarının e-Devlet Kapısı üzerinden ŞantiyeM sistemine kaydolması ve 5 yılda bir kaydını yenilemesi zorunlu olacak." bilgisini verdi.

Ustaların Yükümlülükleri

  • Şantiye şefleri, işveren veya alt işveren tarafından çalıştırılmaya başlanan tüm yapı ustalarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini 3 gün içinde "ŞantiyeM"e kaydetmekle yükümlü olacak.
  • Şantiye şefi yapım işini, ruhsat eki etüt ve projelerini talimatlarına uygun gerçekleştirecek.
  • İnşaat ve tesisat işlerinde ilgili teknik düzenlemelere uygun malzeme ve işin niteliğine uygun makine ve ekipman kullanmakla, çalıştıkları yapım işinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve çevrenin korunmasına uygun hareket etmekle yükümlü olacaklar.

Şahin, düzenlemenin çıkmasıyla yapı denetiminde önemli bir sorunun daha çözüleceğine ve alınacak tedbirlerle geçmiş yıllardaki acı tecrübelerin tekrarlanmayacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

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