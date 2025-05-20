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Bakan Bolat: İhracatçılara 33 Milyar Lira Hibe Desteği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılara bu yıl en az 33 milyar liralık hibe desteği verileceğini açıkladı. Ev tekstili sektöründe büyüme sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 13:23, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 13:24
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Bakan Bolat: İhracatçılara 33 Milyar Lira Hibe Desteği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu yıl en az 33 milyar liralık hibe desteklerini ihracatçılarımıza vereceğiz" dedi. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX Fuarı'nın açılışında konuşan Bolat, etkinliğin sektör için önemine dikkat çekti. 32 yıldır gerçekleştirilen etkinliğe, 53'ü yabancı olmak üzere 624 firma katıldı. Bolat, Türkiye'nin fuarcılığın başkenti konumuna geldiğini ve düzenlenen tüm fuarların dünya markası haline geldiğini belirtti.

Ev Tekstili ve İhracat Rakamları

Ev tekstilinde dünyada dördüncü, Avrupa Birliği'nin tedarikçileri arasında ise üçüncü sırada yer aldıklarını vurgulayan Bolat, tekstil ve giyimde Avrupa'da üçüncü, dünyada ise yedinci sırada olduklarını söyledi. Ev tekstili sektörü ihracatı 2024'te 2,9 milyar dolara ulaştı ve yıl sonunda 3 milyar dolar bandında tamamlanması bekleniyor. 2025'in ilk dört ayında ihracat yüzde 2,1 artışla 950 milyon dolara çıktı. İthalat ise 2024'te yüzde 10,8 azalarak 756 milyon dolara, yılın ilk dört ayında ise yüzde 8,5 azalarak 262 milyon dolara geriledi.

Sektörün Önemi ve Destekler

Türkiye tekstil ve hazır giyim sektöründe toplamda, halı da dahil olmak üzere, 32,1 milyar dolarlık ihracata sahip. Diğer sektörlerle birlikte bu rakam 34,8 milyar dolara ulaşıyor. Bolat, sektörün Türkiye'nin sanayicilik serüvenine başladığı ilk alan olduğunu ve hiçbir zaman terk edilmeyeceğini vurguladı.

Krizlerin Yönetimi ve Ekonomik Gelişmeler

Bolat, pandemi döneminde yaşanan olumsuzlukların başarıya dönüştüğünü belirterek, kriz süreçlerinin başarıyla yönetilmesinin önemine dikkat çekti. Kovid salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıkıcı sonuçlarının hızlıca telafi edilmeye çalışıldığını ifade etti. Ayrıca, kuzeyde ateşkes umutlarının arttığını ve Suriye'nin yeniden imarı için umutların yükseldiğini söyledi.

Büyüme ve Enflasyon Hedefleri

Bolat, son iki yıldır döviz dengeleri, cari işlemler dengesi ve bütçe dengesi açısından istikrar politikası izlendiğini belirtti. Enflasyonun 30'lu rakamların ortalarına düştüğünü ve yıl sonunda 20'li rakamların hedeflendiğini açıkladı. Geçen yıl büyüme oranı %3,2 olarak gerçekleşti; bu yıl ise %3-3,5 civarında büyüme hedefleniyor.

Bakanlığın Destekleri ve Gelecek Vizyonu

  • Ticaret Bakanlığı'nın 77 maddelik İhracat Destekleme Stratejisi uygulanıyor.
  • Geçen yıl 24,5 milyar lira hibe destek verildi.
  • Bu yıl en az 33 milyar liralık hibe destek sağlanacak.
  • Dünyanın her yerinde Türk ihracatçıları destekleniyor.

Türk Malı ve Savunma Sanayisinin Katkısı

Bolat, bugün dünyada Türk malı denilince kalitenin anlaşıldığını ve savunma sanayisinin bu algının oluşmasında büyük katkısı olduğunu belirtti.

Gelecek İçin Umutlar ve Hedefler

Bolat, yarınların daha güzel olacağını dile getirerek, talebin artması halinde Türkiye'nin iki kat büyüyebileceğini söyledi. Sanayicilerin fedakarlıklarıyla bugünkü seviyeye gelindiğini vurgulayan Bolat, hükümet olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Takım çalışmasıyla Türkiye'nin daha büyük ihracat rakamlarına ulaşacağına olan inancını yineledi.

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